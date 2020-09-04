Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликт внутри Белоруссии - Минобороны Эстонии
13:10 04.09.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликтную ситуацию в своей стране, чтобы остаться у власти, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).
"Лукашенко пытается сейчас втянуть в конфликт Россию, чего он ранее долгое время избегал", - заявил Луйк в пятницу в интервью порталу телерадиовещания ERR.
При этом, по мнению Луйка, Лукашенко "использует не только внутриполитические средства, но играет в жестокую и опасную игру и на белорусско-польской, белорусско-литовской границе, пытаясь разжечь военную истерию, словно НАТО представляет опасность и угрожает Беларуси, что, разумеется, полная чушь".
При этом Луйк не считает, что Москва готова бесконечно поддерживать Лукашенко.
"Они не готовы никого поддерживать бесконечно. Если его ... время сохранности, если его возможности действовать на пользу Кремля пройдут, то я не верю, что Кремль поставит все на кон, чтобы поддерживать его конкретно. Это открытая тайна, что Лукашенко постоянно действует Кремлю на нервы, они не считают его лояльным партнером и понимают, что он сейчас действует на российском направлении только из страха. Наверняка они (в Кремля) учитывают различные сценарии", - сказал глава военного ведомства.
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