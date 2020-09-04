13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция избегает диалога с Турцией по снижению напряженности в Средиземном море. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в пятницу в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Позиция Турции основана на нормах международного права и совершенно справедлива. Об этом знают и страны Европейского союза. Мы верим в справедливость своей позиции и готовы ее отстаивать, однако глава МИД Греции отказался от встречи со мной", - сказал министр.

Чавушоглу также заявил, что Афины отказались от посредничества НАТО в диалоге с Анкарой. По мнению главы МИД Турции, "Грецию наиболее активно к антитурецким провокациям подталкивает Франция".