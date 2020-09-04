Следователи в России пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации Навального - СМИ
13:35 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи в данный момент не находят оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Оснований для возбуждения дела по статьям о покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после госпитализации Навального на данный момент нет. Фактов, указывающих на то, что в отношении Навального было совершено какое-либо преступление, не выявлено. Также на сегодняшний день не установлено каких-либо данных, свидетельствующих об отравлении Навального запрещенными, опасными или какими-либо иными веществами", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он добавил, что российские правоохранительные органы ждут ответа из Германии. Транспортная полиция продолжает доследственную проверку по факту госпитализации Навального, ожидается завершение ряда экспертиз.
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