Украина получит от ВОЗ вакцину против COVID-19 для 20% населения
14:00 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина стала участником программы Всемирной организации здравоохранения COVAX ("Ковакс", - механизм по глобальному доступу стран к вакцинам от COVID-19), согласно которой страна сможет получить вакцину для 20% населения, когда препараты зарегистрируют. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной раде во время "Часа вопросов к правительству".
"20% населения - это для Украины примерно 8 млн доз. Уже идет процесс подписания соглашений, чтобы сразу после изготовления и регистрации мы их получили", - сказал Степанов.
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