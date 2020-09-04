В Москве стартовал Первый международный форум "Инновационная онкология"
15:03 04.09.2020
Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный онколог Минздрава России академик РАН И.С. Стилиди отмечает актуальность и насущную необходимость такого представительного международного мероприятия:
- Государство значимо увеличивает финансирование реализации федеральной онкологической программы. И я искренне считаю, что рациональное использование всех ресурсов позволит нам увеличить продолжительность жизни и снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в стране. Однако для этого недостаточно только финансовых вливаний в отрасль, необходимы самые современные знания и технологии. Именно поэтому коллектив НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина проводит форум, посвященный внедрению достижений трансляционной онкологии в клиническую практику.
Помимо прямых трансляций из самых современных операционных в разных странах мира, форум включит и различные дискуссионные площадки. Так, одна из важнейших тем для обсуждения - новые клинические рекомендации Минздрава по лечению онкологических заболеваний. Не забыли организаторы форума и о молодом поколении онкологов — врачи, руководители клиник, студенты и преподаватели медицинских ВУЗов поговорят о профессиональном образовании онкологов. Что привнесут молодые онкологи в российскую медицину? Отвечает ли отечественное образование потребностям работодателя и общества? На эти и множество других вопросов предстоит ответить участникам Первого международного форума "Инновационная онкология".
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