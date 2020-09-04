В Белоруссии имела место попытка незаконной смены власти при поддержке ряда стран Запада - Минобороны страны
15:21 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деструктивные силы в Белоруссии при поддержке ряда стран Запада попытались неконституционным путем сменить власть в стране, но получили отпор благодаря слаженным действиям госорганов. С таким заявлением выступил в пятницу в Москве министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.
"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.
НОВОСТИ
- 15:50 04.09.2020
- Россия не будет спешить с участием в программе ВОЗ COVAX
- 15:03 04.09.2020
- В Москве стартовал Первый международный форум "Инновационная онкология"
- 14:00 04.09.2020
- Украина получит от ВОЗ вакцину против COVID-19 для 20% населения
- 13:35 04.09.2020
- Следователи в России пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации Навального - СМИ
- 13:30 04.09.2020
- МИД Турции: Грецию наиболее активно к антитурецким провокациям подталкивает Франция
- 13:10 04.09.2020
- Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликт внутри Белоруссии - Минобороны Эстонии
- 13:00 04.09.2020
- В Киеве с оптимизмом смотрят на саммит "нормандской четверки" на высшем уровне
- 12:45 04.09.2020
- Собянин доложил Путину об экономической ситуации в столице
- 12:40 04.09.2020
- Мэр Москвы сообщил президенту РФ о том, что сделал себе прививку от COVID-19
- 12:35 04.09.2020
- В Кремле отметили, что германские медики не спешат подробно информировать СМИ и общество о здоровье Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать