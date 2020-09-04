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НОВОСТИ

В Белоруссии имела место попытка незаконной смены власти при поддержке ряда стран Запада - Минобороны страны

15:21 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деструктивные силы в Белоруссии при поддержке ряда стран Запада попытались неконституционным путем сменить власть в стране, но получили отпор благодаря слаженным действиям госорганов. С таким заявлением выступил в пятницу в Москве министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.

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