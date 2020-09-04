Россия не будет спешить с участием в программе ВОЗ COVAX

15:50 Источник: Интерфакс

Россия в ближайшее время не сможет присоединиться к инициативе COVAX GAVI по созданию и распространению вакцин от коронавируса, но это не исключено в будущем, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.

"Речи о присоединении к этой программе в ближайшее время не идет, так как РФ сначала нужно удовлетворить потребности в вакцине нашего населения", - сказал собеседник агентства.

Однако, отметил он, "это не исключено в будущем, так как РФ уже запустила процедуру преквалификации российской вакцины Sputnik V в ВОЗ".

Вместе с тем, Белый дом 2 сентября заявил, что США не будут участвовать в данном механизме, поскольку эта инициатива связана с ВОЗ.

"Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.