Россия не будет спешить с участием в программе ВОЗ COVAX
15:50 04.09.2020 Источник: Интерфакс
Россия в ближайшее время не сможет присоединиться к инициативе COVAX GAVI по созданию и распространению вакцин от коронавируса, но это не исключено в будущем, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
"Речи о присоединении к этой программе в ближайшее время не идет, так как РФ сначала нужно удовлетворить потребности в вакцине нашего населения", - сказал собеседник агентства.
Однако, отметил он, "это не исключено в будущем, так как РФ уже запустила процедуру преквалификации российской вакцины Sputnik V в ВОЗ".
Вместе с тем, Белый дом 2 сентября заявил, что США не будут участвовать в данном механизме, поскольку эта инициатива связана с ВОЗ.
"Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.
НОВОСТИ
- 15:21 04.09.2020
- В Белоруссии имела место попытка незаконной смены власти при поддержке ряда стран Запада - Минобороны страны
- 15:03 04.09.2020
- В Москве стартовал Первый международный форум "Инновационная онкология"
- 14:00 04.09.2020
- Украина получит от ВОЗ вакцину против COVID-19 для 20% населения
- 13:35 04.09.2020
- Следователи в России пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации Навального - СМИ
- 13:30 04.09.2020
- МИД Турции: Грецию наиболее активно к антитурецким провокациям подталкивает Франция
- 13:10 04.09.2020
- Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликт внутри Белоруссии - Минобороны Эстонии
- 13:00 04.09.2020
- В Киеве с оптимизмом смотрят на саммит "нормандской четверки" на высшем уровне
- 12:45 04.09.2020
- Собянин доложил Путину об экономической ситуации в столице
- 12:40 04.09.2020
- Мэр Москвы сообщил президенту РФ о том, что сделал себе прививку от COVID-19
- 12:35 04.09.2020
- В Кремле отметили, что германские медики не спешат подробно информировать СМИ и общество о здоровье Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать