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НОВОСТИ

У государственной филармонии в Тбилиси произошел взрыв

16:13 04.09.2020 Источник: Интерфакс

Взрыв прогремел у государственной филармонии в Тбилиси в пятницу, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, что взорвалось у здания филармонии, пока не установлено. На месте взрыва находятся бригады скорой помощи и полицейские.

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