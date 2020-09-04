Управление юстиции Берлина получило запрос ГП РФ по инциденту с Навальным
16:30 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, получило в пятницу от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Алексеем Навальным и изучает его. Соответствующее сообщение опубликовано на странице прокуратуры германской столицы в "Твиттере".
"Запрос об оказании правовой помощи со стороны российских органов касательно покушения на отравление гражданина РФ Алексея Навального был в пятницу передан в управление юстиции Берлина, отвечающее за правовую помощь в уголовных делах", - говорится в заявлении. В прокуратуре пояснили, что он будет рассматриваться столичными властями, поскольку "потерпевший проходит лечение в берлинской клинике".
Профильный отдел в управлении юстиции "изучает запрос, решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами".
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