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Один из лидеров "Открытой России" арестован судом на 14 суток

16:50 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Пивоварова виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП и назначил ему наказание в виде 14 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката Анри Цискаришвили, Пивоваров был задержан в четверг и находился в ОВД "Тверской", ему вменяют организацию сбора подписей под иском с требованием отмены поправок к конституции 15 июля на Пушкинской площади в Москве. Максимальное наказание по ч. 3 статьи 20.2 КоАП предусматривает до 15 суток ареста.

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