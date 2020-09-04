Конкретных предложений по встрече глав МИД "нормандской четверки" никто не вносил - Лавров

17:00

Никто не вносил конкретных предложений о встрече министров иностранных дел нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас идет речь о том, чтобы подготовить встречу внешнеполитических советников лидеров нормандского формата. Про встречу министров иностранных дел никто никаких предложений конкретных не вносил", - сказал он.