Ответ из ФРГ по поводу Навального задерживается из-за позиции МИД Германии - Лавров

16:55 Источник: Интерфакс

Ответ от Берлина по ситуации с Алексеем Навальным задерживается из-за позиции МИД Германии, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сегодня интересовались в очередной раз у наших коллег из ЕС, из Германии, планирует ли госпожа Меркель, которая уже двое суток как обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ министерства юстиции ФРГ на запрос генеральной прокуратуры поступил", - сказал министр в ходе пресс-конференции.

"Я уже теперь вынужден просто произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ", - заявил Лавров.