Ответ из ФРГ по поводу Навального задерживается из-за позиции МИД Германии - Лавров
16:55 04.09.2020 Источник: Интерфакс
Ответ от Берлина по ситуации с Алексеем Навальным задерживается из-за позиции МИД Германии, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы сегодня интересовались в очередной раз у наших коллег из ЕС, из Германии, планирует ли госпожа Меркель, которая уже двое суток как обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ министерства юстиции ФРГ на запрос генеральной прокуратуры поступил", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
"Я уже теперь вынужден просто произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ", - заявил Лавров.
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