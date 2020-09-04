0
0
122
НОВОСТИ

Сбербанк создает компанию для развития цифровых платформ автомобилей-беспилотников

17:27 04.09.2020

Сбербанк в соответствии с ранее принятой стратегией развития автомобильных цифровых платформ планирует выделить свой департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.

Департамент был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.

Среди задач дочерней компании - создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.

Первые беспилотные автомобили планируется выпустить на дороги общего пользования в конце 2020 - начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.

Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.

«Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного, - сообщил руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский. - Умный цифровой транспорт - важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров».

«Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой, - рассказал руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский. - Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 04.09.2020
Посол РФ в Австрии: Требования расследования инцидента с Навальным без данных из ФРГ неуместны
0
78
18:03 04.09.2020
В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19
0
101
17:49 04.09.2020
Клиника "Шарите" 12 дней молчит, ничего не говорит, на связь не выходит - главный токсиколог Омской области
0
164
17:45 04.09.2020
На ССК «Звезда » приступили к завершению строительства сухого дока
0
138
17:00 04.09.2020
Конкретных предложений по встрече глав МИД "нормандской четверки" никто не вносил - Лавров
0
196
16:55 04.09.2020
Ответ из ФРГ по поводу Навального задерживается из-за позиции МИД Германии - Лавров
0
210
16:50 04.09.2020
Один из лидеров "Открытой России" арестован судом на 14 суток
0
187
16:30 04.09.2020
Управление юстиции Берлина получило запрос ГП РФ по инциденту с Навальным
0
227
16:13 04.09.2020
У государственной филармонии в Тбилиси произошел взрыв
0
220
15:50 04.09.2020
Россия не будет спешить с участием в программе ВОЗ COVAX
0
241

Возврат к списку