Сбербанк создает компанию для развития цифровых платформ автомобилей-беспилотников
17:27 04.09.2020
Сбербанк в соответствии с ранее принятой стратегией развития автомобильных цифровых платформ планирует выделить свой департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.
Департамент был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.
Среди задач дочерней компании - создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.
Первые беспилотные автомобили планируется выпустить на дороги общего пользования в конце 2020 - начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.
Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.
«Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного, - сообщил руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский. - Умный цифровой транспорт - важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров».
«Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой, - рассказал руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский. - Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления».
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