На ССК «Звезда » приступили к завершению строительства сухого дока

17:45

Судостроительный комплекс «Звезда» завершает строительство одного из крупнейших в мире сухих доков. Он будет сдан в эксплуатацию на четыре года раньше, чем изначально планировалось. В результате в России появится уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 метров, глубиной 14 метров, что позволит строить суда любых габаритов и сложности.

Сейчас специалисты «Звезды», «Ростехнадзора» и «Госэкспертизы» проверяют сухой док и оборудование объекта, выясняя, готовы ли машины и механизмы к работе.

Ранее уже проводились работы по заполнению дока водой, был заведен и установлен на рабочее место плавучий затвор батопорт, который отделяет от акватории камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды.

Также на док доставлен технологический затвор, который позволит разделить его площадь на отдельные отсеки для строительства сразу нескольких судов. Были установлены четыре башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн, а также козловой кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается на Дальнем Востоке консорциумом инвесторов во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению главы РФ Владимира Путина. На «Звезде» в эксплуатацию уже ввели блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха позволили не дожидаясь окончания строительства верфи, приступить к постройке судов.