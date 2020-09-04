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НОВОСТИ

В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19

18:03 04.09.2020

Московские врачи в поликлиниках уже получили первые дозы отечественной вакцины от коронавируса. Их планируется использовать для проведения пострегистрационных клинических исследований.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, вакцина есть в поликлиниках №2, 220 и 62.

«Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», - сказала заммэра.

Поликлиники, на базе которых пройдёт эксперимент, имеют аккредитацию Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением примерно полгода, врачи будут следить за их состоянием в том числе при помощи телемедицинских технологий.

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