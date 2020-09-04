Посол РФ в Австрии: Требования расследования инцидента с Навальным без данных из ФРГ неуместны
18:30 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требования в адрес России о проведении быстрого и открытого расследования ситуации с Алексеем Навальным неуместны из-за отсутствия фактов с германской стороны по этому инциденту. Об этом заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя ТАСС встречу в МИД Австрии с политическим директором этого ведомства Грегором В. Кёсслером.
По его словам, в ходе беседы "затрагивалась тема "отравления Навального" с учетом соответствующего заявления ЕС и ряд других международных и двусторонних вопросов".
"Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов Генпрокуратуры России в запросе от 27 августа", - подчеркнул посол РФ.
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