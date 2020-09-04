Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе текущего года
19:15 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в России в августе 2020 года замедлилась до нуля после 0,4% в июле, в годовом выражении - к августу 2019 года - составила 3,6% (против 3,4% в июле), свидетельствуют данные Росстата. За январь - август потребительские цены в РФ выросли на 3%.
В августе продовольственные товары подешевели на 0,8%, непродовольственные - подорожали на 0,4%. Стоимость услуг выросла на 0,4%.
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