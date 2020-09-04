0
0
97
НОВОСТИ

91-летнего Киевского патриарха лечат от коронавирусной инфекции

19:20 04.09.2020 Источник: НГ-Online

Почетный патриарх Киевский Филарет (Денисенко) помещен в клинику в связи с тем, что у 91-летнего священнослужителя обнаружено коронавирусное заражение, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата. Положительный результат анализа на ковид был получен во время планового тестирования. В настоящее время Филарет госпитализирован для наблюдения и лечения. Врачи сообщают, что состояние почетного патриарха удовлетворительное.

В течение нескольких десятилетий Денисенко противостоял Московскому патриархату в Украине, отстаивая необходимость автокефальной православной церкви в политически суверенной стране. В 2019 году Филарет, казалось бы, добился вожделенной цели: Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил украинскому православию независимость, признанную "Вселенской" церковью. Филарет вместе с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко ездил в Стамбул, чтобы получить из рук Варфоломея томос - указ об автокефалии. Так была создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

Однако выяснилось, что независимость подразумевалась прежде всего от церковного центра в Москве. При этом только некоторые епископы и общины Московского патриархата перешли в ПЦУ, а УПЦ МП практически осталась при своем, только место оппозиционного ей Киевского патриархата заняла новая церковь. Правда, ее признали несколько важных юрисдикций.
Но в июне того же года случилось непредвиденное. Филарет, которого "разжаловали" в почетные патриархи, отказался поддерживать автокефальный проект Варфоломея Константинопольского. Он требовал полной независимости и попробовал дать задний ход, восстановив Киевский патриарха. Впрочем, от некогда второй по численности общин православной организации остались обломки.

Вроде бы лишенный материальной и политической базы, упрямый старец продолжает быть костью в горле как Московского патриархата, так и новой проконстантинопольской церкви. Как это ни печально, но многим бы хотелось, чтобы бывший иерарх РПЦ и отец-основатель украинской церковной незалежности постсоветского времени стал бы частью истории. Но Филарет крепок, как дуб, и пока лишь наблюдал, как неумолимое время уносит тех, кого он знал начинающими церковными карьеристами.

Андрей Мельников

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 04.09.2020
После переговоров в Вашингтоне Косово осталось непризнанным объектом международного права - Вучич
0
78
19:15 04.09.2020
Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе текущего года
0
138
18:30 04.09.2020
Посол РФ в Австрии: Требования расследования инцидента с Навальным без данных из ФРГ неуместны
0
223
18:03 04.09.2020
В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19
0
187
17:49 04.09.2020
Клиника "Шарите" 12 дней молчит, ничего не говорит, на связь не выходит - главный токсиколог Омской области
0
270
17:45 04.09.2020
На ССК «Звезда » приступили к завершению строительства сухого дока
0
219
17:27 04.09.2020
Сбербанк создает компанию для развития цифровых платформ автомобилей-беспилотников
0
226
17:00 04.09.2020
Конкретных предложений по встрече глав МИД "нормандской четверки" никто не вносил - Лавров
0
267
16:55 04.09.2020
Ответ из ФРГ по поводу Навального задерживается из-за позиции МИД Германии - Лавров
0
277
16:50 04.09.2020
Один из лидеров "Открытой России" арестован судом на 14 суток
0
249

Возврат к списку