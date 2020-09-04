91-летнего Киевского патриарха лечат от коронавирусной инфекции
19:20 04.09.2020 Источник: НГ-Online
Почетный патриарх Киевский Филарет (Денисенко) помещен в клинику в связи с тем, что у 91-летнего священнослужителя обнаружено коронавирусное заражение, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата. Положительный результат анализа на ковид был получен во время планового тестирования. В настоящее время Филарет госпитализирован для наблюдения и лечения. Врачи сообщают, что состояние почетного патриарха удовлетворительное.
В течение нескольких десятилетий Денисенко противостоял Московскому патриархату в Украине, отстаивая необходимость автокефальной православной церкви в политически суверенной стране. В 2019 году Филарет, казалось бы, добился вожделенной цели: Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил украинскому православию независимость, признанную "Вселенской" церковью. Филарет вместе с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко ездил в Стамбул, чтобы получить из рук Варфоломея томос - указ об автокефалии. Так была создана Православная церковь Украины (ПЦУ).
Однако выяснилось, что независимость подразумевалась прежде всего от церковного центра в Москве. При этом только некоторые епископы и общины Московского патриархата перешли в ПЦУ, а УПЦ МП практически осталась при своем, только место оппозиционного ей Киевского патриархата заняла новая церковь. Правда, ее признали несколько важных юрисдикций.
Но в июне того же года случилось непредвиденное. Филарет, которого "разжаловали" в почетные патриархи, отказался поддерживать автокефальный проект Варфоломея Константинопольского. Он требовал полной независимости и попробовал дать задний ход, восстановив Киевский патриарха. Впрочем, от некогда второй по численности общин православной организации остались обломки.
Вроде бы лишенный материальной и политической базы, упрямый старец продолжает быть костью в горле как Московского патриархата, так и новой проконстантинопольской церкви. Как это ни печально, но многим бы хотелось, чтобы бывший иерарх РПЦ и отец-основатель украинской церковной незалежности постсоветского времени стал бы частью истории. Но Филарет крепок, как дуб, и пока лишь наблюдал, как неумолимое время уносит тех, кого он знал начинающими церковными карьеристами.
Андрей Мельников
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