После переговоров в Вашингтоне Косово осталось непризнанным объектом международного права - Вучич
20:00 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение, подписанное в Вашингтоне, не признает непризнанное Косово объектом международного права. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Алкесандар Вучич журналистам, обращение транслировал канал "ТВ Пинк".
"Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права. Это хорошее соглашение для Сербии", - заявил Вучич.
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