На Гран-при Москвы по велотреку умер велогонщик Павел Свешников
20:50 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Ему было 22 года.
Соревнования проходят на велотреке "Крылатское" 3-5 сентября. "Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли", - сказал Екимов.
"Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал", - добавил Екимов.
По словам главы федерации, сначала спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям. "Потом его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10-15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло", - рассказал Екимов.
"Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения. Сейчас ждут полицию, чтобы все это оформлять", - добавил он.
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