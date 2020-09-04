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На Гран-при Москвы по велотреку умер велогонщик Павел Свешников

20:50 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Ему было 22 года.

Соревнования проходят на велотреке "Крылатское" 3-5 сентября. "Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли", - сказал Екимов.

"Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал", - добавил Екимов.

По словам главы федерации, сначала спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям. "Потом его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10-15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло", - рассказал Екимов.

"Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения. Сейчас ждут полицию, чтобы все это оформлять", - добавил он.

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