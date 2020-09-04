Достоверных данных о повторном заражении COVID-19 в РФ на сегодня нет
21:30 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Достоверных данных о повторном заражении коронавирусом в России в настоящее время нет. В мире зафиксирован один такой случай, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
"Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем", - сказал он.
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