Белоруссия обнародовала запись перехваченного разговора о Навальном, о котором говорил Лукашенко
21:15 04.09.2020
Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал в пятницу запись разговора об инциденте с российским блогером Алексеем Навальным, о перехвате которого белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил в четверг на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Голос человека, названного представителем Берлина, заявил о том, что "все идет по плану".
"Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления", - звучит русский перевод записи.
Отвечая на вопрос, подтверждается ли отравление Навального, "представитель Берлина" заявил: "Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война". - сообщает ТАСС.
Интерфакс отмечает, что а записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. Кто именно ведет разговор, из записи непонятно. Подтверждений тому, что разговор ведется между представителями Польши и Германии, нет.
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