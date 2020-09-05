Венесуэльских дипломатов признали персонами нон грата в Бразилии
09:20 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Бразилии в пятницу сообщил о признании венесуэльских дипломатов персонами нон грата.
"Правительство Бразилии сообщило дипломатическим, консульским и административным представителям незаконного венесуэльского режима о признании их персонами нон грата", - говорится в заявлении дипведомства. Как поясняют в МИД, данное решение не равнозначно их выдворению из страны, однако их прежний статус при этом аннулируется.
В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников. Из-за последующего обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в регионе и закрытия границ их эвакуация произошла только 18 апреля. МИД Бразилии также уведомил 17 венесуэльских дипломатов, находящихся в стране, что они должны покинуть ее территорию до 2 мая. Позже Федеральный верховный суд Бразилии заблокировал исполнения этого решения. Каракас назвал требования Бразилиа нарушающими Венскую конвенцию.
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