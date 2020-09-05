Из-за пандемии в Марракеше отменен 19-й по счету Международный кинофестиваль - оргкомитет
09:40 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной, 19-й по счету Международный кинофестиваль в Марракеше, считающемся культурной столицей Марокко, отменен из-за санитарного кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в обнародованном в пятницу коммюнике оргкомитета.
"В связи с санитарным кризисом, вызванным пандемией Covid-19, ее тревожным развитием во всем мире и неопределенностью, которую она создает, Фонд Международного кинофестиваля в Марракеше решил отменить 19-й смотр, запланированный на ноябрь 2020 года", - отмечается в документе.
Фестиваль в Марракеше, проходящий с 2001 года под патронажем короля Мухаммеда VI, за минувшие годы превратился в представительный международный киносмотр, собирающий большую когорту звезд актерского и режиссерского цеха.
Среди экспертов он удостоился звания одного из самых престижных в странах Средиземноморья и стал большим событием в культурной жизни Марокко. Частыми гостями марокканского кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского экрана.
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