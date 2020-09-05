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Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн"

10:00 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение скоростных поездов "синкансэн" на западе и юго-западе Японии будет приостановлено из-за приближающегося тайфуна "Хайшэнь". Об этом в субботу объявил железнодорожный оператор JR West ("ДжейАр уэст").

Движение скоростных поездов будет приостановлено на маршруте между Хиросимой и Хакатой (префектура Фукуока) с 7 сентября. Также железнодорожный оператор планирует сократить количество рейсов между Осакой и Хиросимой из-за непогоды.

По данным японского общественного телевидения, непогода уже привела к отмене 96 внутренних авиарейсов, связывающих Окинаву и юго-западный остров Кюсю с остальными регионами Японии.

В настоящее время "Хайшэнь" движется по Тихому океану в сторону самой южной японской префектуры Окинава. Национальное метеорологическое управление страны предупреждает, что тайфун может принести с собой рекордные осадки и сильные штормовые ветра. Ожидается, что он достигнет южного региона Японии к вечеру воскресенья.

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