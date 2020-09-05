Роскосмос решил запустить свой телеканал
09:50 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госкорпорация "Роскосмос" в ближайшие месяцы совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей запустит телеканал "Первый космический". Об этом сообщил ТАСС источник в медиа.
"Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название "Первый космический", - рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что тематика программ "Первого космического" будет посвящена космосу в целом, в том числе деятельности госкорпорации и входящих в нее предприятий. "В эфире телеканала будут представлены эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы. Канал в перспективе может выйти на круглосуточную работу", - отметил собеседник.
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