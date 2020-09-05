В субботу 5 сентября в Москве будет тепло и облачно

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, преимущественно без осадков, и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.