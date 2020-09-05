0
0
81
НОВОСТИ

Новые тарифы ОСАГО в России сегодня вступили в силу

11:00 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указание Банка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО, вступило в силу в России с субботы. Согласно документу, теперь для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Таким образом, для автомобилей физлиц он будет находиться в диапазоне 2 471 - 5 436 рублей.

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей расширение границ коридора по ОСАГО предусмотрено на 20% вверх. Для такси границы коридора будут расширены на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы расширятся на 5% вниз.

Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:35 05.09.2020
В День города в Москве после реконструкции открылся Северный речной вокзал
0
40
10:40 05.09.2020
Заметный прирост заболевших COVID-19 в РФ фиксируется вторые сутки подряд
0
150
10:00 05.09.2020
В субботу 5 сентября в Москве будет тепло и облачно
0
173
10:00 05.09.2020
Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн"
0
165
09:50 05.09.2020
Роскосмос решил запустить свой телеканал
0
183
09:40 05.09.2020
Из-за пандемии в Марракеше отменен 19-й по счету Международный кинофестиваль - оргкомитет
0
171
09:30 05.09.2020
Доказательств отравления Навального у США нет - Трамп
0
254
09:20 05.09.2020
Венесуэльских дипломатов признали персонами нон грата в Бразилии
0
193
21:30 04.09.2020
Достоверных данных о повторном заражении COVID-19 в РФ на сегодня нет
0
664
21:15 04.09.2020
Белоруссия обнародовала запись перехваченного разговора о Навальном, о котором говорил Лукашенко
0
1101

Возврат к списку