Новые тарифы ОСАГО в России сегодня вступили в силу
11:00 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Указание Банка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО, вступило в силу в России с субботы. Согласно документу, теперь для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Таким образом, для автомобилей физлиц он будет находиться в диапазоне 2 471 - 5 436 рублей.
По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей расширение границ коридора по ОСАГО предусмотрено на 20% вверх. Для такси границы коридора будут расширены на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы расширятся на 5% вниз.
Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.
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