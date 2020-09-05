В День города в Москве после реконструкции открылся Северный речной вокзал
11:35 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание, парк и набережная Северного речного вокзала в Москве вновь открыты для посетителей после реставрации и благоустройства. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре работ по реставрации вокзала и благоустройству прилегающего к нему парка и набережной.
"Какой замечательный подарок мы сделали ко Дню города. Один из самых популярных вопросов, когда встречался с жителями, меня спрашивали, когда будет реконструирован речной вокзал, когда будет восстановлен парк Северного речного вокзала, причалы, набережная, которая была в плачевном состоянии, мы практически потеряли этот памятник (Северный речной вокзал - прим. ТАСС). Три года работы: взыскания, проектирование, обсуждение проектов реконструкции и восстановления [объекта] и т. д. И теперь можно сказать, что жемчужина города возвращена москвичам", - сказал Собянин.
По его словам, реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который власти Москвы реализуют в 2020 году. Работы в основном завершены. Начиная с субботы здание вокзала и парк вновь принимают гостей.
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