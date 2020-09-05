0
0
173
НОВОСТИ

Нарышкин: У СВР достаточное число сотрудников за рубежом...

13:13 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки (СВР) России располагает достаточным числом сотрудников за рубежом, чтобы решать поставленные задачи по предупреждению внешних угроз для России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о числе сотрудников службы за рубежом.

"Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам", - сказал Нарышкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 05.09.2020
Ни одна из программ развития Москвы не будет остановлена - Собянин
0
133
11:35 05.09.2020
В День города в Москве после реконструкции открылся Северный речной вокзал
0
297
11:00 05.09.2020
Новые тарифы ОСАГО в России сегодня вступили в силу
0
329
10:40 05.09.2020
Заметный прирост заболевших COVID-19 в РФ фиксируется вторые сутки подряд
0
353
10:00 05.09.2020
В субботу 5 сентября в Москве будет тепло и облачно
0
312
10:00 05.09.2020
Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн"
0
295
09:50 05.09.2020
Роскосмос решил запустить свой телеканал
0
325
09:40 05.09.2020
Из-за пандемии в Марракеше отменен 19-й по счету Международный кинофестиваль - оргкомитет
0
286
09:30 05.09.2020
Доказательств отравления Навального у США нет - Трамп
0
380
09:20 05.09.2020
Венесуэльских дипломатов признали персонами нон грата в Бразилии
0
308

Возврат к списку