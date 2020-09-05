Нарышкин: У СВР достаточное число сотрудников за рубежом...
13:13 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки (СВР) России располагает достаточным числом сотрудников за рубежом, чтобы решать поставленные задачи по предупреждению внешних угроз для России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о числе сотрудников службы за рубежом.
"Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам", - сказал Нарышкин.
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