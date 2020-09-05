Ни одна из программ развития Москвы не будет остановлена - Собянин

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегия развития Москвы не передвигалась из-за пандемии коронавируса, ни одна программа не будет остановлена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

"И меня спрашивают: "А что же дальше? Насколько эта проблема вообще сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались годами?" Скажу вам - не остановит. Этому не бывать!" - сказал Собянин.