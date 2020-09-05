МИД Украины сообщил, что в проект повестки 75-й сессии ГА ООН включены Донбасс и Крым
14:30 05.09.2020 Источник: Интерфакс
Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу", - написала Джапарова в соцсети Facebook.
Она уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17.
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