МИД Украины сообщил, что в проект повестки 75-й сессии ГА ООН включены Донбасс и Крым

14:30 Источник: Интерфакс

Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу", - написала Джапарова в соцсети Facebook.

Она уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17.