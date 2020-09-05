В Минске задерживают протестующих студентов

15:00 Источник: Интерфакс

Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает tut.by.

По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.

Кроме того, очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили позднее о задержании группы студентов на ул. Карла Маркса, двигавшихся от Белорусского государственного университета в направлении Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где в субботу также проходила акция протеста. Позже очевидцы стали информировать о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа, куда затем двинулись протестующие студенты МГЛУ.