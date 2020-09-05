В Минске задерживают протестующих студентов
15:00 05.09.2020 Источник: Интерфакс
Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает tut.by.
По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.
"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.
Кроме того, очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили позднее о задержании группы студентов на ул. Карла Маркса, двигавшихся от Белорусского государственного университета в направлении Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где в субботу также проходила акция протеста. Позже очевидцы стали информировать о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа, куда затем двинулись протестующие студенты МГЛУ.
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