0
0
159
НОВОСТИ

В Минске задерживают протестующих студентов

15:00 05.09.2020 Источник: Интерфакс

Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает tut.by.

По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.

Кроме того, очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили позднее о задержании группы студентов на ул. Карла Маркса, двигавшихся от Белорусского государственного университета в направлении Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где в субботу также проходила акция протеста. Позже очевидцы стали информировать о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа, куда затем двинулись протестующие студенты МГЛУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:10 05.09.2020
Около 30 протестующих сегодня задержаны в Минске
0
35
14:30 05.09.2020
МИД Украины сообщил, что в проект повестки 75-й сессии ГА ООН включены Донбасс и Крым
0
180
13:30 05.09.2020
Ни одна из программ развития Москвы не будет остановлена - Собянин
0
223
13:13 05.09.2020
Нарышкин: У СВР достаточное число сотрудников за рубежом...
0
322
11:35 05.09.2020
В День города в Москве после реконструкции открылся Северный речной вокзал
0
365
11:00 05.09.2020
Новые тарифы ОСАГО в России сегодня вступили в силу
0
390
10:40 05.09.2020
Заметный прирост заболевших COVID-19 в РФ фиксируется вторые сутки подряд
0
400
10:00 05.09.2020
В субботу 5 сентября в Москве будет тепло и облачно
0
357
10:00 05.09.2020
Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн"
0
346
09:50 05.09.2020
Роскосмос решил запустить свой телеканал
0
372

Возврат к списку