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Около 30 протестующих сегодня задержаны в Минске

16:10 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские правоохранители задержали в субботу в Минске не более 30 участников несанкционированных акций. Об этом сообщила ТАСС пресс- секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

"Есть задержанные, их не более 30 человек. Они доставлены в территориальные РУВД. Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой. Милиция на это реагировала", - сказала она.

Ранее сообщалось, что белорусская милиция задержала нескольких участников несанкционированной студенческой акции протеста в столице страны. В Минске в субботу прошли несколько студенческих митингов, а в настоящее время началась ставшая уже традиционной акция протеста женщин. Колонна из приблизительно тысячи женщин движется от Комаровского рынка по проспекту Независимости к центру города.

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