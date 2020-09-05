Летчики ПВО России третий день наблюдают за маневрами норвежского самолета-разведчика
19:00 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители МиГ-31 Северного флота третий день подряд перехватывают над Баренцевым морем патрульные самолеты "Орион" Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии, сообщили в субботу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
По данным военных РФ, 5 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице РФ. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - сказали в НЦУО.
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