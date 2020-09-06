В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви - 2020"
09:30 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-индийские военно-морские учения "Индра Нэви - 2020" завершились в Бенгальском заливе. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
"Стартовавшее 4 сентября в Бенгальском заливе двустороннее российско-индийское военно-морское учение "Индра Нэви - 2020" завершилось. В акватории залива прошла церемония прощания отрядов кораблей. Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома", индийский эсминец "Ранвиджай", танкер "Шакти" в кильватерном строю прошли на встречных курсах, их экипажи поприветствовали друг друга и поблагодарили за совместную работу", - говорится в сообщении.
Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, учения проводились в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи.
"В ходе совместных практических действий моряки России и Индии отработали тактическое маневрирование, организацию связи, выполняли порядка 10 боевых упражнений, в том числе комплекс артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям, применили противолодочное оружие. На учении активно использовались вертолеты палубного базирования", - уточнили в пресс-службе.
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