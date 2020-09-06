Трамп восхищается стилем управления Путина - Майкл Коэн
09:40 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший юрист президента США Майкл Коэн утверждает в своих новых мемуарах, что Дональд Трамп восхищается стилем управления российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила в субботу газета "Вашингтон пост". В ее распоряжении оказалась копия книги, выход которой намечен на 8 сентября.
"Что касается России, то Коэн пишет, что причина, по которой Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, проще, чем думают многие критики", - отметило издание. По мнению экс-адвоката, хозяину Белого дома нравится то, что президент РФ "взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией - по сути так же, как [американский лидер управлял] Trump Organization ["Трамп организейшн"]".
Кроме того, согласно версии Коэна, Трамп в период президентской кампании в США в преддверии выборов 2016 года ошибочно считал Путина "богатейшим человеком в мире", а американский лидер, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги.
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