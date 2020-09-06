В Приморский край, где ожидается сильный удар тайфуна "Хайшен", направлены дополнительные силы МЧС

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные группировки сил и средств ГУ МЧС направлены в районы Приморского края, где прогнозируется наиболее сильный удар нового тайфуна "Хайшен". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

Сформировавшийся в начале недели тайфун "Майсак" принес в Приморье 3 сентября ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. 7-8 сентября в регионе ожидается новый тайфун "Хайшен".

"Дополнительные группировки сил и средств готовы и уже выдвинулись в районы края: Уссурийск, Хасанский, Шкотовский, Октябрьский районы, а также другие территории, где прогнозируется наибольший удар стихии", - сообщила пресс-служба по итогам заседания оперативного штаба под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Губернатор акцентировал внимание глав районов и профильных ведомств на необходимости бросить все силы на подготовку к надвигающейся стихии, чтобы минимизировать возможный ущерб. "Совместно с министерством ГО и ЧС по Приморскому краю мы сформировали дополнительные группировки в количестве 180 человек, которые сегодня утром уже выдвинулись по тем районам, где наиболее необходимо усиление. Для разбора завалов и возможных организации лодочных переправ есть все необходимые плавсредства, по всем ключевым, более уязвимым районам у нас группировки расставлены", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Романа Чурсина.

В результате происшествий во время урагана "Майсак" в Приморском крае три человека погибли, 55 пострадали, в нескольких районах нарушено электроснабжение.



