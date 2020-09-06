В Рогожской слободе в Москве откроется выставка фотографий "Лики старообрядчества"
10:00 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выставка фотографий "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, откроется в храме Рождества Христова в Рогожской слободе в Москве, сообщается на сайте Российского фонда культуры.
"В Рождественском храме церковного комплекса "Рогожское" 1804 года постройки 6 сентября в 13:00 откроется фотовыставка "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Проект - победитель грантового конкурса Российского фонда культуры, реализуемого в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Автор идеи выставки - потомственный старовер, фотохудожник и поэт Александр Холмогоров", - говорится в сообщении.
Выставка включает 120 работ фотографов из Москвы, города Клинцы Брянской области, городов Республики Алтай, Барнаула и Иркутска. В день открытия экспозиции состоится творческая встреча с Холмогоровым.
НОВОСТИ
- 10:10 06.09.2020
- Указание к эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь получили более 500 тыс. японцев
- 09:50 06.09.2020
- В Приморский край, где ожидается сильный удар тайфуна "Хайшен", направлены дополнительные силы МЧС
- 09:40 06.09.2020
- Трамп восхищается стилем управления Путина - Майкл Коэн
- 09:30 06.09.2020
- В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви - 2020"
- 19:00 05.09.2020
- Летчики ПВО России третий день наблюдают за маневрами норвежского самолета-разведчика
- 18:45 05.09.2020
- В Рочестере продолжаются протесты и беспорядки, пострадали трое полицейских
- 18:00 05.09.2020
- Минпросвещения допустит школьников, отдыхавших за границей, к занятиям без теста на COVID-19
- 17:00 05.09.2020
- Жерар Депардье - теперь не только гражданин РФ, но и православный христианин
- 16:10 05.09.2020
- Около 30 протестующих сегодня задержаны в Минске
- 15:00 05.09.2020
- В Минске задерживают протестующих студентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать