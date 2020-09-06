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В Рогожской слободе в Москве откроется выставка фотографий "Лики старообрядчества"

10:00 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка фотографий "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, откроется в храме Рождества Христова в Рогожской слободе в Москве, сообщается на сайте Российского фонда культуры.

"В Рождественском храме церковного комплекса "Рогожское" 1804 года постройки 6 сентября в 13:00 откроется фотовыставка "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Проект - победитель грантового конкурса Российского фонда культуры, реализуемого в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Автор идеи выставки - потомственный старовер, фотохудожник и поэт Александр Холмогоров", - говорится в сообщении.

Выставка включает 120 работ фотографов из Москвы, города Клинцы Брянской области, городов Республики Алтай, Барнаула и Иркутска. В день открытия экспозиции состоится творческая встреча с Холмогоровым.

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