Указание к эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь получили более 500 тыс. японцев

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 тыс. жителей южной и юго-западной части Японии в воскресенье получили указание от местных властей эвакуироваться из-за приближающегося супертайфуна "Хайшэнь". Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что указания к эвакуации получили по крайней мере 530 тыс. человек в префектурах Нагасаки, Кумамото и Кагосима. В то же время еще более 3,5 млн человек в девяти префектурах южной и юго-западной части Японии получили рекомендации к эвакуации из-за приближающегося тайфуна. Национальное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности выпадения 600 мм осадков за сутки. В некоторых районах скорость ветра достигает отметки в 50 м/с.

Из-за приближающегося тайфуна в воскресенье отменили свыше 550 внутренних авиарейсов, связывающих юг и юго-запад страны с остальными регионами Японии. Железнодорожный оператор JR West ("Джей-ар уэст") в свою очередь принял решение приостановить с 7 сентября движение скоростных поездов на западе и юго-западе страны, а также сократить количество рейсов между центральной и западной частями Японии из-за непогоды.