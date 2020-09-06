В Адыгее может быть создана база для подготовки спортсменов-горнолыжников
11:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хорошие условия для подготовки спортсменов-горнолыжников имеются в Адыгее, и в будущем в регионе может быть создана специализированная база. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин, который находится в рабочей поездке в Адыгее.
"Что касается перспектив с республикой по созданию таких баз [для подготовки профессиональных спортсменов] - конечно, перспективы есть. Возвращаясь к горнолыжному спорту, говорили о том, что в советский период здесь была база, уникальные условия использовались нашей командой Советского Союза. Будем более конкретно подходить к этим планам", - сказал Матыцин.
При этом, добавил министр, он не сторонник того, чтобы сразу начинать масштабное строительство.
"Может быть, создать сначала региональный центр подготовки команд по каким-то видам спорта. Но перспективы такие есть: [в регионе хорошие] климатические условия, здоровая экология, профессиональная команда [управленцев]", - добавил Матыцин.
НОВОСТИ
- 12:00 06.09.2020
- В регионах из-за коронавируса на дистанционное обучение ушел ряд школ - Глушко
- 11:00 06.09.2020
- Берлин тормозит процесс расследования ситуации с Навальным - Захарова
- 10:10 06.09.2020
- Указание к эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь получили более 500 тыс. японцев
- 10:00 06.09.2020
- В Рогожской слободе в Москве откроется выставка фотографий "Лики старообрядчества"
- 09:50 06.09.2020
- В Приморский край, где ожидается сильный удар тайфуна "Хайшен", направлены дополнительные силы МЧС
- 09:40 06.09.2020
- Трамп восхищается стилем управления Путина - Майкл Коэн
- 09:30 06.09.2020
- В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви - 2020"
- 19:00 05.09.2020
- Летчики ПВО России третий день наблюдают за маневрами норвежского самолета-разведчика
- 18:45 05.09.2020
- В Рочестере продолжаются протесты и беспорядки, пострадали трое полицейских
- 18:00 05.09.2020
- Минпросвещения допустит школьников, отдыхавших за границей, к занятиям без теста на COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать