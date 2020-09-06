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В Адыгее может быть создана база для подготовки спортсменов-горнолыжников

11:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорошие условия для подготовки спортсменов-горнолыжников имеются в Адыгее, и в будущем в регионе может быть создана специализированная база. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин, который находится в рабочей поездке в Адыгее.

"Что касается перспектив с республикой по созданию таких баз [для подготовки профессиональных спортсменов] - конечно, перспективы есть. Возвращаясь к горнолыжному спорту, говорили о том, что в советский период здесь была база, уникальные условия использовались нашей командой Советского Союза. Будем более конкретно подходить к этим планам", - сказал Матыцин.

При этом, добавил министр, он не сторонник того, чтобы сразу начинать масштабное строительство.

"Может быть, создать сначала региональный центр подготовки команд по каким-то видам спорта. Но перспективы такие есть: [в регионе хорошие] климатические условия, здоровая экология, профессиональная команда [управленцев]", - добавил Матыцин.


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