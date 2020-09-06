Берлин тормозит процесс расследования ситуации с Навальным - Захарова

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по расследованию ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, вместе с тем специально затягивает этот процесс, не отвечая на запрос России. Об этом заявила в воскресенье журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Управление юстиции Берлина только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры РФ, направленный 27 августа. "Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, - подчеркнула она. - Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?"..

"Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет", - сказала она.