Берлин тормозит процесс расследования ситуации с Навальным - Захарова
11:00 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по расследованию ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, вместе с тем специально затягивает этот процесс, не отвечая на запрос России. Об этом заявила в воскресенье журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, Управление юстиции Берлина только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры РФ, направленный 27 августа. "Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, - подчеркнула она. - Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?"..
"Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет", - сказала она.
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