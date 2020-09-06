В регионах из-за коронавируса на дистанционное обучение ушел ряд школ - Глушко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые школы в регионах России, в том числе в Забайкалье и Свердловской области, перешли на полностью дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Да, есть, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли полностью перешедшие на "удаленку" школы. - Они есть в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение".

"Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение", - добавил Глушко.



