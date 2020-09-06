Участников акций протеста в Белоруссии призывают не брать детей с собой на демонстрации

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова призвала участников акций протеста не брать детей с собой на демонстрации. В своем телеграм-канале в воскресенье она написала, что обращается манифестантам не как милиционер, а как мать.

"Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: "Родители, что вы творите?", - отметила пресс- секретарь МВД. Она указала, что некоторые участники демонстраций носят на руках грудных детей на протесты, берут с собой ребенка на митинги, гуляют за руку со школьниками среди толпы и ОМОНА. "Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику?", - задала вопрос митингующим Ольга Чемонанова.

"Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего?", - продолжила пресс-секретарь МВД. "Взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь! Не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас - спокойное и безопасное", - призвала она.

Свою запись в "Телеграме" Ольга Чемоданова сопроводила видеороликом, на котором показаны участники проходящих в Белоруссии демонстраций с детьми, в том числе совсем маленькими, на руках или в колясках. На некоторых кадрах видно, как родители с детьми перекрывают улицы во время демонстраций, выходя на дорогу перед стоящим автотранспортом.