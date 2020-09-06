Более 30 участников незаконных протестных акций задержала полиция Гонконга - СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Гонконга задержала свыше 30 собравшихся в воскресенье в материковой части города участников незаконных протестных акций. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Ар-ти-эйч-кей.

Малочисленные группы демонстрантов попытались устроить вылазки в районе улицы Натан-роуд в знак протеста против отмены выборов в Законодательный совет этого специального административного района КНР. Выборы должны были состояться в этот день, но были перенесены на год по решению властей и согласованию с Пекином из-за угрозы распространения коронавируса.

Сотрудники правоохранительных органов пресекают акции манифестантов, выкрикивающих антиправительственные лозунги. Некоторые митингующие студенты были оштрафованы за нарушение правил социального дистанцирования, запрещающих собираться в группы больше двух человек.

По данным полиции, одна из задержанных женщин подозревается в пропаганде "независимости Гонконга" и нарушении нового закона о национальной безопасности, принятого 30 июня парламентом Китая. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.