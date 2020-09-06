Из районов Минска в центр столицы начали движение колонны протестующих

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонны протестующих начали движение в центр Минска из районов столицы на запланированную оппозицией на воскресенье большую протестную акцию "Марш единства" на площади Независимости, передает корр. ТАСС.

Из Заводского района столицы по Партизанскому проспекту движется порядка сотни заводчан и группа поддержки с бело- красно-белыми флагами, они скандируют "Жыве Беларусь!". Из районов Сухарево, Новая Боровая, Лошица, Уручье в сторону центра города также идут люди с оппозиционной символикой. От станции метро Пушкинская выдвигается колонна протестующих в центр Минска, сама станция закрыта. Очевидцы сообщают, что возле станции метро "Восток" уже есть задержанные. Проезжающие машины сигналят.

Удастся ли беспрепятственно пройти запланированными маршрутами демонстрантам пока не понятно. Многие площади города (Победы, Октябрьская, Независимости) и прилегающие территории заблокированы ограждениями, здесь находятся силовики, а также специальная техника. Военные установили заграждения по периметру стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей. В центре города закрыты парковки для автомобилей.