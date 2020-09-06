Великобритания не спешит возлагать на РФ ответственность за инцидент с Навальным
14:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания в настоящий момент не может возложить на Россию ответственность за произошедшее с блогером Алексеем Навальным. Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье в интервью Би-би-си.
"Будем откровенны, мы пока не можем возложить ответственность, но учитывая предыдущие случаи использования "Новичка" российскими разведывательными службами, России и российскому правительству теперь нужно ответить на серьезные вопросы", - сказал министр.
В интервью телеканалу "Скай ньюс" Рааб признался, что не видит другого объяснения, кроме как причастности России к произошедшему. "Очень сложно, когда дело доходит до установления ответственности, подумать о каком-либо другом правдоподобном объяснении, кроме как о российском государстве, просто потому что "Новичок" сложно заполучить, он сложен в обращении и во владении", - утверждал глава МИД.
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