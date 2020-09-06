Десять БТР стоят у резиденции президента Белоруссии

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять бронетранспортеров (БТР) стоят у Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корр. ТАСС в воскресенье из центра Минска, где оппозиция готовится провести очередную акцию протеста.

На улицах, прилегающих к площади перед Дворцом независимости, видны машины с водометами, автозаки, бронированные автомобили.