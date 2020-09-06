Десять БТР стоят у резиденции президента Белоруссии
15:20 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять бронетранспортеров (БТР) стоят у Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корр. ТАСС в воскресенье из центра Минска, где оппозиция готовится провести очередную акцию протеста.
На улицах, прилегающих к площади перед Дворцом независимости, видны машины с водометами, автозаки, бронированные автомобили.
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