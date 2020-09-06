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Проблемы с мобильным интернетом и со связью наблюдаются в центре Минска

15:30 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В центре Минска, где в воскресенье проходят массовые акции протеста, наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и со связью у различных операторов.

Корр. ТАСС сообщает, что интернет перестал работать на проспекте Победителей у стелы "Минск - город-герой", а также в районе площадей Победы и Якуба Колосса. Кроме этого, на участке от стелы до Дворца независимости, где располагается резиденция президента Белоруссии, перекрыто движение.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными.

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