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К резиденции белорусского президента подошла многотысячная толпа протестующих

16:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Толпа протестующих, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, подошла к Дворцу независимости - резиденции белорусского президента Александра Лукашенко в Минске.

Как передает корр. ТАСС, на проспекте Победителей, у подхода к резиденции, правоохранители вывели водометы и перегородили проезжую часть трехметровыми металлическими ограждениями. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим.

Перед оцеплением растянута колючая проволока. Колонна протестующих вытянулась более чем на 2 км до Дворца спорта, где из громкоговорителей звучат предупреждения в адрес протестующих с просьбой разойтись.

Обстановка около Дворца независимости спокойная, демонстранты скандируют "Выходи" и "Сколько стоит совесть".

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